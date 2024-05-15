Законопроект о проверке отметок в загранпаспортах из-за гостайны внесли в Думу | 360°

Власть 15 мая 2024, 14:39 Законопроект о проверке отметок в загранпаспортах из-за гостайны внесли в Думу РИА «Новости»

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне. Это поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, имеющих доступ к секретной информации.

«Целью подготовки проекта закона является наделение руководителей, принимающих решение о допуске к государственной тайне, а также сотрудников режимно-секретных подразделений органов и организаций правом проверки информации о соблюдении условий принятых решений о возможности выезда за границу, в том числе изучения сведений заграничного паспорта», — указано в пояснительной записке.

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Авторы проекта пояснили, что при пересечении границы в загранпаспорт вносят отметки. Их сравнение со сведениями секретных подразделений, касающихся разрешения на выезд, станет простым и быстрым способом контроля. Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что новый закон поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной.

Ранее стало известно, что правительство может ужесточить правила заграничных поездок для госслужащих из-за опасений по поводу возможных утечек гостайны. Ограничения будут зависеть от уровня доступа к секретным данным. Есть предположение, что работникам определенных учреждений придется получать специальное разрешение, прежде чем покинуть страну.