Законность выдачи жилья мигрантам за счет государства попросили проверить в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи иностранцам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС .

По словам Миронова, участились случаи незаконного получения субсидий со стороны «новых граждан» России. Нарушения зафиксировали по всей стране.

«Наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — сказал политик.

В комментарии 360.ru депутат, ссылаясь на информацию Национального антикоррупционного комитета РФ, отметил, диаспоры «специально усыновляют детей или привозят их в страну, чтобы незаконно получить новую квартиру или улучшить свои жилищные условия».

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, ужесточающий требования к мигрантам, приезжающим в Россию для устройства на работу. Инициатива предлагает обязать иностранцев иметь справку об отсутствии ВИЧ при въезде в страну.