Мигрантов предложили пускать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ

Для трудовых мигрантов следует расширить перечень требований при въезде в Россию, в том числе обязать их предоставлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий разработал законопроект, ужесточающий требования к иностранцам, приезжающим в страну для устройства на работу.

Он призвал обязать мигрантов при пересечении границы иметь на руках медицинскую страховку, свежие справки об отсутствии гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза, а также тесты об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ.

Ранее власти Астраханской области попросили отменить квоты на мигрантов из-за нехватки работников. Отмену ограничений поддержали Минтруд и Минсельхоз.