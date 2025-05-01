Мигрантов предложили пускать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ

Для трудовых мигрантов следует расширить перечень требований при въезде в Россию, в том числе обязать их предоставлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий разработал законопроект, ужесточающий требования к иностранцам, приезжающим в страну для устройства на работу.
Он призвал обязать мигрантов при пересечении границы иметь на руках медицинскую страховку, свежие справки об отсутствии гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза, а также тесты об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ.
Ранее власти Астраханской области попросили отменить квоты на мигрантов из-за нехватки работников. Отмену ограничений поддержали Минтруд и Минсельхоз.
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