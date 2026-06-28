Медведев предложил первых пять кандидатов в список «Единой России» на выборах

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил включить в общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму главу МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и еще троих кандидатов. Об этом сообщил ТАСС .

Также, по мнению председателя, возглавить партийный список должны заместитель гендиректора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России Владислав Головин, позывной «Струна», который руководит главным штабом «Юнармии».

Медведев добавил, что весь перечень кандидатов позже представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Ранее на съезде выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что нынешнее время — судьбоносное для страны, период фундаментальной трансформации всего мира.