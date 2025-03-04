Захарову возмутили слова главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля Гидеона Саара, который признался, что не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Дипломат подготовила целый список материалов, подтверждающих этот факт в своем Telegram-канале .

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — написала Захарова.

Далее она привела перечень ссылок на материалы, где развернуто описываются факты героизации Бандеры на Украине.

«Специально для главы МИД Израиля — на английском языке», — иронично озаглавила список дипломат.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментценс во время поездки во Львов заявил, что националист Степан Бандера причастен к истреблению поляков, поэтому власти Украины должны запретить его почитание.