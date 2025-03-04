Захарову возмутили слова главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине
Захарова привела факты героизации Бандеры на Украине главе МИД Израиля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля Гидеона Саара, который признался, что не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Дипломат подготовила целый список материалов, подтверждающих этот факт в своем Telegram-канале.
«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — написала Захарова.
Далее она привела перечень ссылок на материалы, где развернуто описываются факты героизации Бандеры на Украине.
«Специально для главы МИД Израиля — на английском языке», — иронично озаглавила список дипломат.
Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментценс во время поездки во Львов заявил, что националист Степан Бандера причастен к истреблению поляков, поэтому власти Украины должны запретить его почитание.