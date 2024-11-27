Захарова жестко высмеяла «сессию плача и крика» Госдепа после победы Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала «сессии плача и крика» в Госдепартаменте США по поводу победы Дональда Трампа на выборах. В своем Telegram-канале она подметила, что, при этом, трагические события в Газе или на Украине не вызвали подобных чувств у американских госслужащих.

В сообщении Захарова рассказала, что американские дипломаты официально собираются вместе, чтобы поплакать и коллективно выплеснуть боль. А последняя такая «сессия» проводилась в связи с избранием Трампа на пост президента США.

«Будто бы до избрания Трампа причин для массовой истерики не было? Горы трупов на Украине, в секторе Газа — разве не повод?» — упрекнула Захарова американских политиков.

При этом, по словам дипломата, то, что эти «сессии» проводятся в рабочее время, то есть за бюджетные деньги, возмутило не только общественность страны, но и палату представителей США. В связи с этим конгрессмен Даррелл Исса направил запрос госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой разобраться с этой проблемой.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала прекращение всех федеральных дел против избранного президента США Дональда Трампа, назвав американскую судебную систему «удивительно цикличной».