В МИД России напомнили о несогласованности в требованиях по делу Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о противоречиях в позиции сторонников Алексея Навального. В своем Telegram-канале чиновница таким образом прокомментировала новые требования этой группы.

Захарова напомнила, что в 2020 году, когда Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» с диагнозом «отравление Новичком», его окружение не требовало медицинских заключений и полностью доверилось выводам немецких специалистов.

Более того, канцлер Ангела Меркель лично посещала Навального, несмотря на заявления о высокой токсичности вещества, которое ранее фигурировало в деле Скрипалей.

Спустя пять лет, все те же сторонники Навального начали требовать уже у западных лабораторий результаты анализов, которые взяли у него в 2024 году, после смерти.

Захарова заявила, что российская сторона «присоединяется к отцам и матерям русской демократии» и вновь требует европейские лаборатории обнародовать все материалы: как по делу Скрипалей, так и по эпизоду с Навальным.

Кроме того, российская сторона настаивает на публикации любых данных, связанных с расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток».

