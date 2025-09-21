«По-москальски будэте или по-эвропейски?» Захарова высмеяла очередной языковой скандал на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастично прокомментировала видео, на котором развернулся конфликт из-за русского языка на Украине. Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале .

В украинском паблике разместили видеозапись, на которой развернулся скандал из-за русского языка. Действие разворачивается в поезде, следующем во Львов.

Одна из пассажирок напала на двух молодых людей, которые говорили на русском языке. Женщина выразила недовольство этим фактом и посоветовала им «ехать домой, в Россию». Молодые люди проигнорировали возмущение украинки и промолчали в ответ на претензии.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: „По-москальски будэте или по-эвропейски?“», — написала Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что обострение языкового вопроса в стране может привести к беде. Он отметил, что в украинском конфликте важную роль сыграл языковой вопрос.