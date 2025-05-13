Захарова жестко прокомментировала отказ НАТО в аккредитации российским журналистам

Отказывая РИА «Новости» и ТАСС в аккредитации на неформальную встречу глав МИД в Анталье, которая пройдет 14 и 15 мая, НАТО уничтожают свободу слова. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уничтожители свободы слова», — написала дипломат.

По данным ТАСС, в пресс-службе НАТО не раскрыли причины отказа, и лишь подчеркнули, что «решение является окончательным и не будет изменено в дальнейшем».

При этом в агентстве отметили, что запрос на аккредитацию был направлен через официальный сайт НАТО в соответствии со всеми требованиями о предоставлении необходимых документов, которые обозначил для этого альянс.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 15 мая российская делегация прибудет в Стамбул и будет ждать украинскую сторону для переговоров. Кто поедет на переговоры станет известно после указания президента России Владимира Путина.