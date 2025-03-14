Зеленский заявил, что ВСУ «выполнили свою задачу» в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны якобы «выполнила свою задачу» в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Курская операция выполнила свою задачу — оттянула российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений», — заявил журналистам глава киевского режима.

Он добавил, что ситуация сложилась очень сложная. Зеленский считает, что благодаря нападению украинских боевиков на курском приграничье «спало давление» на Харьковском направлении и стабилизировалась обстановка в районе Покровска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отреагировала в своем Telegram-канале на слова Зеленского. Она поинтересовалась, какой была задача — «убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что Зеленский и его окружение могут нарушить перемирие. Он считает, что они только на словах выступают за мир, а в действительности пытаются оттянуть момент завершения конфликта, чтобы остаться у власти.