Захарова заявила об отсутствии ответа Запада на ноты о безопасности выборов

Страны Запада не ответили на ноты российского МИД с просьбой обеспечить безопасность избирательных участков во время выборов в Госдуму либо прислали формальные ответы. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

По ее словам, российская сторона направила соответствующие дипломатические ноты странам, где граждане РФ смогут проголосовать на зарубежных избирательных участках.

«Так эти страны даже не ответили или отделались какими-то отписками», — сказала Захарова.

Она пояснила, что Москва просила принимающие государства организовать безопасное голосование, чтобы находящиеся за рубежом россияне могли прийти на избирательные участки.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что ИИ позволяет в прямом эфире подменять картинку видеотрансляции, этим могут воспользоваться злоумышленники во время выборов.