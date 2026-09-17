Захарова заявила об отсутствии ответа Запада на ноты о безопасности выборов
Страны Запада не ответили на ноты российского МИД с просьбой обеспечить безопасность избирательных участков во время выборов в Госдуму либо прислали формальные ответы. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, российская сторона направила соответствующие дипломатические ноты странам, где граждане РФ смогут проголосовать на зарубежных избирательных участках.
«Так эти страны даже не ответили или отделались какими-то отписками», — сказала Захарова.
Она пояснила, что Москва просила принимающие государства организовать безопасное голосование, чтобы находящиеся за рубежом россияне могли прийти на избирательные участки.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что ИИ позволяет в прямом эфире подменять картинку видеотрансляции, этим могут воспользоваться злоумышленники во время выборов.