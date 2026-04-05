Захарова заявила о попытках лишить Венгрию суверенитета

Захарова: у Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Венгрию оказывают давление с целью ограничения ее суверенитета. Об этом она сообщила в комментарии ТАСС .

«Венгрию хотят лишить суверенитета», — подчеркнула Захарова.

Такие попытки предпринимают разными способами — через политическое вмешательство, экономическое давление и ограничение доступа к энергетическим ресурсам.

«Пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы», — отметила дипломат.

Ранее Будапешт успешно противостоял подобным действиям, однако теперь, по ее мнению, предпринимают более жесткие сценарии.

Комментарий прозвучал на фоне ситуации с предотвращенной диверсией на газопроводе между Сербией и Венгрией. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что вблизи инфраструктуры обнаружили взрывчатку и детонаторы. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел экстренное заседание Совета обороны.