Вучич заявил о предотвращении диверсии против газовой инфраструктуры Сербии

Президент Сербии Александар Вучич в Instagram* сообщил о предотвращении диверсии против газовой инфраструктуры, обеспечивающей энергоснабжение страны и региона. О первых результатах расследования он проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе телефонного разговора.

«Проинформировал его о первых результатах расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозой критической газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — отметил Вучич.

В ходе операции обнаружили взрывчатые вещества большой мощности и детонаторы, необходимые для их активации. В беседе с журналистами он сказал, что опасные предметы нашли недалеко от населенного пункта Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода.

