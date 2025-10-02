МИД: Россия делает все для воссоединения детей с семьями во время конфликта

Киев не разыскивает детей, которых, как утверждают украинские власти, якобы похитила российская сторона во время конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский лишь «разыгрывает детскую карту», не предоставляя никаких конкретных сведений. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики, написало РИА «Новости» .

«Если у киевского режима есть данные о неких десятках тысяч украинских детей, почему же они до сих пор не представлены?» — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что украинские власти, если бы имели данные о детях, давно опубликовали бы их — как это регулярно делает сайт «Миротворец»* с персональными данными несовершеннолетних.

Захарова также подчеркнула, что Россия предпринимает все меры для возвращения детей к своим родным. По ее словам, для этого существует налаженный механизм воссоединения семей, который успешно работает, а Москва при этом поддерживает прямой контакт с Киевом.

Ранее в базу «Миротворца» внесли сразу 13 несовершеннолетних россиян.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.