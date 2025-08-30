Некоторые страны Запада стремятся исказить историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин заявил об этом в интервью китайскому агентству «Синьхуа» .

Он сказал, что в некоторых западных государствах итоги Второй мировой войны де-факто пересматриваются. По словам Путина, историческая правда искажается и замалчивается в угоду текущим политическим интересам.

«Итоги этой войны закреплены в Уставе ООН и других международных документах. Они неприкосновенны и не подлежат пересмотру», — заявил Путин.

Президент призвал прекратить заниматься фальсификацией. Он заявил, что Россия и Китай осуждают попытки извратить историю.

Путин дал интервью агентству «Синьхуа» перед официальным визитом в Китай. Он примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине и переговорах в Пекине.