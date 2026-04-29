Россия готова к разрешению конфликта на Украине, но Киев и Запад не могут диктовать условия по урегулированию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному изданию Firstpost .

Россия всегда выступала за урегулирование конфликта дипломатическими методами, напомнила дипломат.

«Но урегулирование не может быть игрой „в одни ворота“ за счет интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия», — заявила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала позицию главы киевского режима Владимира Зеленского относительно Европы. Она заявила, что украинский лидер действует по логике бандитизма, стремясь замазать всех кровью, представить себя не отщепенцем, организовать круговую поруку.