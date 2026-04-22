«Логика бандитизма»: Захарова раскрыла план Зеленского по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о помощи Европы в производстве ударных морских дронов действует по логике бандитизма, стремясь замазать всех кровью. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Думаю, Зеленский действует по логике бандитизма, по террористической логике — замазать кровью всех, представить себя не отщепенцем, организовать круговую поруку», — процитировало ее РИА «Новости».

Захарова добавила, что европейские страны, называющие себя цивилизованными, на самом деле уже давно расчеловечились.

Днем ранее Зеленский в эфире украинского телемарафона рассказал, что западные страны помогали украинским военным строить морские дроны. В их числе он назвал Нидерланды, Норвегию и Великобританию.

Минобороны России предупреждало о «непредсказуемых последствиях» из-за производства БПЛА в Европе для ВСУ.