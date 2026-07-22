Захарова заявила, что ЕС не дает МАГАТЭ реагировать на удары Киева по АЭС

Захарова: ЕС блокирует возможность МАГАТЭ реагировать на удары Киева по АЭС

Евросоюз блокирует возможность МАГАТЭ и других профильных организаций профессионально реагировать на удары Киева наносит удары по атомным электростанциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Проблема ЕС — это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям», — подчеркнула представитель МИД.

Тем самым они блокируют возможность международным профильным организациям, включая МАГАТЭ, достойно и профессионально реагировать на действия Украины, отметила Захарова.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт украинской стороны против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы. Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре из-за удара БПЛА по автомобилю.