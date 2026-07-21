Теракт украинской стороны против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы. Об этом заявил в докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщило РИА «Новости» .

Он объяснил, что с помощью убийств ключевых специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС, республика пытается парализовать систему управления объекта.

Также теракты неминуемо повышают риски техногенной радиационной катастрофы, добавил дипломат.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре из-за удара БПЛА по автомобилю. Теракт также унес жизнь его водителя Дмитрия Филиппова, пострадал работник станции.

Глава региона Евгений Балицкий рассказал, что Яковлев проработал на ЗАЭС более 20 лет. Он поддерживал коллектив, когда начались перебои с подачей электроэнергии.