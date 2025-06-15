Захарова высмеяла заявление Мерца о новых антироссийских мерах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о новых антироссийских санкциях. Свой ироничный комментарий она опубликовала в Telegram-канале .

Она прокомментировала слова канцлера Фридриха Мерца о возможном введении новых ограничений против России.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — написала Захарова.

Мерц заявил журналистам перед вылетом на саммит G7 в Канаду, что решение по санкциям могут принять на встрече Евросоюза 26–27 июня.

Канцлер также подчеркнул необходимость усилить давление на Москву для продвижения переговоров о перемирии между Россией и Украиной.

Ранее глава МИД России Александр Грушко заявил, что Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза, как защитные, так и контрмеры.