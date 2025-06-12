Стало известно, как РФ ответит на новые санкции ЕС

Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза, как защитные, так и контрмеры. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но, тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры, будут предприняты», — отметил Грушко.

Дипломат напомнил, что Евросоюз теряет, переплачивает, недополучает прибыль, и это сказывается на экономике ЕС. По словам Грушко, рецессия продолжается. В некоторых странах экономика замедляется, в некоторых — уходит в минус.

Еврокомиссия инициировала 18-й пакет санкций против России, который могут принять уже на следующей неделе, высказал надежду канцлер Германии Фридрих Мерц. Против очередных рестрикций выступила Словакия.