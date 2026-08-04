Захарова: героизация легионеров СС в Латвии говорит о возрождении неонацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состоявшиеся в Латвии похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, служившего в латышском легионе СС. В своем телеграм-канале она отметила, что его похоронили с почестями в Лестене, а в местных публикациях называли «известным общественным деятелем».

«Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», — написала она.

Представитель МИД сослалась на доклад российских НКО «Пособники нацистских преступлений», согласно которому Эзергайлис служил в латышском легионе СС и 319-м латышском полицейском батальоне. Также она привела данные историка Виктора Гущина о том, что это подразделение участвовало в карательных операциях против мирного населения Псковской области.

По мнению Захаровой, участники подобных формирований не могут считаться героями, поскольку ответственны за геноцид советского народа, включая русских и латышей.