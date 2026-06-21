Володин призвал все страны — участницы ВОВ признать геноцид советского народа

Все страны — участницы Великой Отечественной войны должны принять законы о признании геноцида советского народа. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте.

«Наша с вами задача — чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память. Отберут память. А завтра отберут суверенитет», — процитировало его РИА «Новости».

Володин призвал бороться за сохранение памяти и увековечивать героев, поскольку только в этом случае у страны есть будущее. Он также отметил, что обращение к парламентам других государств особенно важно в связи с возрождением неонацизма.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа.