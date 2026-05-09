Тема борьбы с международным терроризмом исчезла с глобальных площадок, потому что Запад перешел к прямой его поддержке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС к 81-й годовщине Дня Победы.

Дипломат отметила, что еще несколько лет назад западные лидеры говорили о терроризме на каждом заседании Генассамблеи ООН. Сейчас эта тема полностью исчезла, хотя угроз стало только больше — и теперь терроризм пришел в Европу.

Раньше, пояснила Захарова, западные спецслужбы всегда стояли за международными террористическими группировками, но действовали втайне. Например, Усама бен Ладен, напомнила она, появился именно благодаря поддержке американских спецслужб.

«И вдруг они переходят от вот этого тайного — под покровом, под чужим флагом, под другими вывесками — действа к прямой поддержке, к прямому финансированию, к прямой коллаборации с террористическим режимом. Это, конечно, нечто абсолютно ранее небывалое и недопустимое», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что такой подход противоречит всему цивилизационному опыту Запада, особенно с учетом уроков XX века.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил европейские страны в призывах повторить опыт Гитлера.