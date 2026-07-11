Глава киевского режима Владимир Зеленский все не может напиться крови украинского народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с kp.ru .

«Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — отметила дипломат.

Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, поэтому западные партнеры должны выполнить обещания относительно военной помощи, а также «максимально быстро двигаться по договоренностям относительно лицензий на системы Patriot».

Украинский лидер признал, что из шести ракет «Искандер», запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. Всего за время ночной атаки Россия применила шесть баллистических ракет, четыре авиационные ракеты Х‑59/69, две противорадиолокационные ракеты Х‑31 и 121 беспилотник.