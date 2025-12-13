Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посылает не те сигналы и не тому, заявляя о серьезных издержках России из-за конфликта на Украине. Так слова фон дер Ляйен прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия «посылает России четкий сигнал, что до тех пор, пока продолжается эта жестокая агрессивная война, издержки России будут неуклонно расти». Захарова едко ответила европолитику.

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в дела Европы. Так глава ЕК ответила на вопрос о критике в адрес ЕС в обновленной Стратегии нацбезопасности США, отметили в RT.

Также она отметила, что только народу решать вопросы о выборах. Фон дер Ляйен заявила, что «это право избирателей, и его нужно защитить».