Politico: фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в выборы в Европе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться в европейские выборы и уважать суверенитет избирателей. Такое заявление она сделала в интервью изданию Politico , комментируя новую стратегию национальной безопасности США.

Ее замечание касается политики «воспитания сопротивления» в ЕС, описанной в американском документе. Фон дер Ляйен напрямую адресовала свое предостережение Трампу.

«Когда мы говорим о выборах, не нам решать, кто станет главой страны. Это решение народа этой страны. Это абсолютно понятно. Это право избирателей, и его нужно защитить», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Политик напомнила о важности уважения суверенитета европейских государств при определении их лидеров. Ее выступление стало реакцией на возможные попытки влияния из-за океана на политические процессы в Европе.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский снова поставил условие для проведения выборов на Украине. Он потребовал от США обеспечить «компонент безопасности».