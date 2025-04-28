В МИД России указали на циничное использование Украины со стороны США

По словам Захаровой, поведение США напоминает ей анекдот, где корова после процедуры осеменения спрашивает у осеменатора: «А поцеловать?». Российский дипломат подчеркнула, что американские политики и лично Джо Байден грубо использовали Украину ради личной выгоды, изначально планируя отправить страну «на убой».

Представитель МИД России добавила, что нынешняя ситуация Украины — яркий пример того, к чему приводит доверие к обещаниям западных стран, которые лишают государства его достоинства и независимости.

Источники Financial Times ранее сообщили, что США потребовали от Украины в рамках ресурсной сделки не только нефть и газ, но и главные энергетические активы страны.

Это соглашение стороны хотели подписать еще в конце февраля 2025 года, однако на встрече между президентами США и Украины произошла перепалка — Зеленский досрочно покинул Белый дом.