Захарова сравнила слова чешского лидера о «Северных потоках» с угрозами террористов

Заявление президента Чехии Петра Павела о «Северных потоках» как законной цели Украины сравнимо с угрозами террористов. Такую аналогию провела официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими „мыслями“ выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — заявила Захарова.

Дипломат привела примеры угроз от известных террористов и глав запрещенных в России организаций, где они призывали убивать, наказывать, взрывать тех, кто по каким-либо причинам их не устраивает.

Ранее Петр Павел предложил принять Украину в НАТО с «временной административной границей». При этом он заявил, что ждет мирных переговоров между Россией и Украиной.