Захарова сравнила Каю Каллас со старухой Шапокляк

Глава евродипломатии Кая Каллас следует тем же жизненным установкам, что и старуха Шапокляк из мультфильма про Чебурашку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщила «Комсомольская правда» .

«По такому же принципу жила Шапокляк: „Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя“», — ответила Захарова на вопрос о мотивах Каллас.

Ранее глава евродипломатии заявила, что новый, 22-й пакет ограничительных мер в отношении России станет самым масштабным за последние четыре года. По ее словам, в случае его принятия число подсанкционных физических лиц, компаний и организаций увеличится сразу на треть.