Захарова сообщила, что МИД России не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде

Представители МИД России не примут участие во встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом в беседе с изданием «Ведомости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. С российской стороны участие в них примет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

О предстоящих переговорах 20 марта сообщил помощник президента Юрий Ушаков, предварительно, он провел переговоры со своим коллегой из США Майклом Уолтцем. Он отметил, что американская делегация тоже уже сформирована. Ушаков выразил надежду, что «предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными».