Ушаков назвал дату проведения переговоров России и США

Ушаков: переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта

Российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, чье заявление привела пресс-служба Кремля.

Делегацию России возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Американцы тоже уже сформировали свою команду, отметил Ушаков.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — добавил он.

Помощник президента подтвердил, что провел переговоры со своим коллегой из США Майклом Уолтцем. Во время беседы стороны обсудили встречу представителей двух государств.

Недавно в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. Офис украинского лидера Владимира Зеленского по итогам беседы опубликовал совместное заявление, в котором говорится о готовности страны рассмотреть американское предложение о прекращении огня на 30 дней.