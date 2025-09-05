Захарова с иронией ответила на предложение о запрете российских энергоресурсов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена, предложившему Евросоюзу полностью отказаться от российских энергоресурсов. Свой комментарий она оставила в Telegram-канале .

Захарова иронично поинтересовалась, не придется ли европейцам отстреливать перелетных птиц на границе, ведь они, по ее словам, могут «не сдержаться, пролетая над Брюсселем».

Ранее Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия намерена «навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы», чтобы на территорию ЕС не попадала «ни одна молекула российских углеводородов».

В начале мая Еврокомиссия представила дорожную карту по отказу от российского газа к 2027 году. Йоргенсен отмечал, что в 2024 ЕС заплатил России 23 миллиарда евро за энергоресурсы, и подчеркнул, что проект должен окончательно сократить зависимость Европы от них.