Захарова разоблачила фейк о новом ядерном договоре России с США

Сообщения о российско-американских переговорах в Женеве по новому договору о контроле над ядерными вооружениями являются дезинформацией. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на брифинге.

«Это как раз пример фейков. Оставлю на ваш суд вопрос о том, идет ли речь в данном случае о преднамеренном передергивании, или данная история возникла в результате прохождения первичных сведений через призму восприятия того или иного журналиста», — подчеркнула дипломат.

Захарова пояснила, что на полях плановой Женевской конференции по разоружению состоялись лишь рутинные дипломатические контакты. Российская сторона откликнулась на просьбу американской «выслушать ее», но ничего принципиально нового не прозвучало. Называть эту встречу переговорами — значит быть оторванным от реальности, добавила она.

Применительно к России упоминание неких делегаций, по словам Захаровой, может быть оправдано только в контексте постоянно действующей делегации на конференциях по разоружению.