«Кулаком по столу». В Британии раскрыли важную деталь в заявлении Мединского

Глава российской делегации Владимир Мединский на трехсторонних переговорах в Женеве ни на шаг не отступил от условий заключения мира с Киевом, ясно дав понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях. Таким мнением поделился британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

«Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим», — отметил он.

При этом Мединский ни на шаг не отступил от своей позиции и дал понять украинским делегатам, что Россия будет настаивать на требованиях, изложенных президентом Владимиром Путиным еще летом 2024 года. Другими словами, выдвинутые российской стороной условия мирного соглашения не будут обсуждаться.

Меркурис добавил, что американцы еще в Анкоридже согласились, что украинцы должны уйти из Донбасса. Россия также не приемлет идеи о создании демилитаризованных зон свободной торговли в Донбассе и не намерена обсуждать статус Запорожской АЭС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия неоднократно озвучила свою позицию, в том числе по территориальному вопросу и демилитаризации Украины. Это было сделано и на текущих переговорах в Женеве.