Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

Некоторые россияне не поверили 31 декабря 1999 года, что президент страны Борис Ельцин объявил об уходе с поста. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сразу после обращения Ельцина позвонила отцу, работавшему в посольстве России в Китае.

«А он мне отвечает: „Ты отдаешь себе отчет в том, что произносишь? У вас все нормально? Я говорю в ответ: „Папа, я по телевизору это видела. Мы проверили, это точно“», — сказала она.

Захарова добавила, что отец сразу же связался с бывшим послом в Китае Игорем Рогачевым, который тоже не поверил в новость.

«После окончания рабочего дня 31 декабря сажусь в маршрутку, и у водителя сидят люди на переднем сиденье и обсуждают эту новость. А маршрутка не в курсе вообще. И начинаются дебаты», — заключила дипломат.

Ранее стали известны подробности записи последнего новогоднего обращения Ельцина.