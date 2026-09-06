Власти ФРГ закрыли генконсульство России в Бонне, чтобы помешать дипломатам подготовиться к выборам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщил ТАСС .

Захарова подчеркнула, что консульство — это не только здание, но и люди, и их высылка бьет по подготовке к выборам.

«Но не дождутся. Выборы в Германии наши тоже пройдут. Наше посольство, как сказал посол, готовится к ним», — отметила дипломат.

Она добавила, что немецкие власти давно вынашивали планы по закрытию консульства и Русского дома в Берлине. Ведь там жители страны могли изучать русский язык и получать информацию о России из первых рук. Недаром против закрытия протестуют местные жители.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в ответ на враждебные действия Германии Россия закроет отделения Института Гете в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.