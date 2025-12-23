Захарова прошлась по CNN после материала о жестоких волках из России

Захарова: после заявления CNN санкции могут ввести даже против российских волков

Под санкции ЕС, вероятно, могут подпасть даже обитающие в России волки из-за нападений на оленей в Лапландии. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя недавний материал CNN.

«Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки», — подчеркнула она.

Дипломат с иронией предположила, что так на Западе могут мстить за «подсвинков».

Свой материал CNN посвятил росту нападений волков на оленьи стада. Журналисты и эксперты предположили, что часть хищников могла прийти с российской территории. В статье указали, что оленеводы обвиняют в происходящем Москву.

Термин «подсвинки» озвучил на коллегии Минобороны президент Владимир Путин, отметив, что некоторые из них рассчитывали извлечь выгоду из ослабления и возможного распада России, но планы потерпели неудачу. Позднее глава государства уточнил, что не имел в виду какие-либо конкретные государства или народы в Европе.