Требуя от России демонтировать монумент Победы в Хабаровске, Япония демонстрирует пренебрежение к истории, заявила представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если Токио с пренебрежением относится к японской истории, то этот недуг не должен распространяться на других. Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что предки защитили землю России, ее история основана на фактах, а память запечатлена в мемориале.

Ранее японский премьер-министр Санаэ Такаити призвала российские власти остановить установку и демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. По ее словам, памятник затрагивает один из национальных символов страны — герб с хризантемой.