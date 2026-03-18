Захарова прокомментировала новый кредит ЕС для Украины

Захарова усомнилась, что новый кредит ЕС для Украины пойдет на заявленные цели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение, что новую финансовую помощь на Украине используют по назначению. Об этом она заявила на брифинге .

«На этот раз под предлогом модернизации энергетической сети Украины, ее восстановления планируется выбить из европейцев 5 миллиардов евро… Пойдут ли привлекаемые средства на заявленные цели — это вопрос риторический», — сказала она.

Захарова также напомнила о масштабных хищениях в энергетическом секторе Украины, выявленных в конце 2025 года в рамках операции «Мидас». По ее мнению, остаются сомнения, не направят ли новые средства на закрытие прежних финансовых нарушений.

По данным Болгарского национального радио, кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро уже согласовали, и решение пересматривать не будут. Источник радиостанции сообщил, что глава Евросовета Антониу Кошта напомнил премьеру Венгрии Виктору Орбану о необходимости придерживаться декабрьского решения.