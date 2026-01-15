Захарова призвала не путать мнение Соловьева с позицией МИД России

Слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политики России, прозвучавшие на частном канале «Соловьев LIVE», не имели никакого отношения к официальной позиции властей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, видео опубликовали на Rutube .

Один из журналистов на брифинге сослался на слова Соловьева, который якобы назвал сирийское и венесуэльское направления второстепенными по значимости, если сравнивать с Арменией и Средней Азией. Он задал вопрос Захаровой, можно ли его высказывания рассматривать как соответствующее официальной позиции Кремля.

Дипломат ответила, речь идет о мнении журналиста, высказанном на частном канале. Кроме того, она ознакомилась с цитатами, чтобы опираться на прямую речь, а не на вырванные из контекста фразы или косвенную речь.

«Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне», — сказала Захарова.

Дипломат также указала, что «диванные аналитики» преподнесли фразы Соловьева в провокационном виде, выдав чуть ли не за официальную позицию России, а это недопустимо. Захарова напомнила всем, что официальную позицию России всегда озвучивают уполномоченные на это должностные лица.

Ранее Захарова назвала личными неадекватными фантазиями высказывания британского министра обороны Джона Хили о желании похитить российского президента Владимира Путина.