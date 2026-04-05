Захарова призналась, что ее потрясли слова Буша-младшего об убийстве русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее потрясли высказывания бывшего президента США Джорджа Буша — младшего. Об этом она рассказала на медиафоруме «Юнкор», написало РИА «Новости» .

«Один из пранков, который меня потряс. Это тот человек, который пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила о разговоре Буша с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), который состоялся в мае 2022 года. По ее словам, тогда он заявил, что задачей Украины является «убить как можно больше русских».

Она также напомнила о прежних словах американского политика о выстраивании отношений с Россией.

В том же разговоре Джордж Буш-младший упоминал о сложностях во взаимодействии с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.