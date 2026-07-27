Лондон знает, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Ранее командующий шведскими ВВС Йонас Викман сообщил о планах закупить 12 новых Gripen E для замены более старых моделей, которые Стокгольм решил передать Украине.

Экс-премьер Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, анонсировал выделение 300 миллионов евро на совместное со Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 истребителей Gripen E, на треть состоящих из британских компонентов.

«Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба их ждет», — заявила Захарова.

Дипломат также отметила, что Лондон при любых властях сохранит линию на конфронтацию с Россией. При этом британские власти не считаются с издержками для собственной страны.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах строительства завода по производству БПЛА в Великобритании.