Зеленский заявил о намерении построить завод по производству БПЛА в Британии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах построить завод в Великобритании по выпуску беспилотников в рамках совместного проекта. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом Sky News .

«Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами», — сказал он.

Зеленский сообщил о намерении подписать «очень сильное» соглашение о беспилотниках с новым британским премьером Энди Бернемом.

Как ранее сообщила газета Guardian, Зеленский встретится с Бернемом в Британии 27 июля на военной базе, где проходят подготовку украинские военные. Политики обсудят общие проекты, включая систему РЭБ Stone Cloak для дронов и других вооружений.

Еще в мае Британия, Франция и Германия пообещали усилить поддержку Украины в ближайшие месяцы. Это случилось после того, как Зеленский сообщил европейским лидерам об обстановке на поле боя.