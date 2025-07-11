Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро на покрытие убытков. Дипломат предложила посчитать, кто и сколько должен России в историческом аспекте.
«Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», — написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова напомнила о развале СССР, к которому приложили руку западные официальные лица. Мерцу она предложила «инициативно раскошелиться» и оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.
Ранее Мерц заявил, что дипломатические возможности для разрешения ситуации на Украине исчерпаны. Он подтвердил намерение Берлина продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией.
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Захарова предложила Мерцу «инициативно раскошелиться» на покрытие убытков России
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