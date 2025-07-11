Захарова: настало время посчитать, кто и сколько должен России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро на покрытие убытков. Дипломат предложила посчитать, кто и сколько должен России в историческом аспекте.

«Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова напомнила о развале СССР, к которому приложили руку западные официальные лица. Мерцу она предложила «инициативно раскошелиться» и оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.

Ранее Мерц заявил, что дипломатические возможности для разрешения ситуации на Украине исчерпаны. Он подтвердил намерение Берлина продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией.