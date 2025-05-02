Трамп раскрыл, что нужно для достижения успеха

Трамп: я не встречал успешных людей, которые не любили свою работу

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что ключом к успеху является искренняя любовь к своему делу. Трансляцию его речи вел Белый дом .

«Вы должны любить то, чем занимаетесь. Это просто необходимо. Я практически не встречал по-настоящему успешных людей, которые бы не получали удовольствие от своей работы», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что всегда воспринимал свою деятельность как увлекательный процесс, что и помогло ему добиться результатов.

До прихода в политику Трамп построил международную бизнес-империю в сфере недвижимости, включающую отели, казино и гольф-клубы по всему миру. Широкую известность ему принесло участие в реалити-шоу «Ученик», где он был ведущим на протяжении 14 сезонов.

Помимо этого, Трамп является автором более 30 книг по бизнесу и мотивации, некоторые из которых стали бестселлерами. Его работа «Искусство сделки» на протяжении 25 лет оставалась настольной книгой для многих предпринимателей.

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