Захарова поставила Францию на место, призвав не вмешиваться в дела России

Захарова в ответ на осуждение Парижем приговора Беркович: не стоит вмешиваться

Франции не стоит вмешиваться во внутренние дела России и пытаться оказывать давление на судебную власть суверенного государства. Так отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на осуждение Францией приговора режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*.

Дипломат привела отрывок из официального заявления МИД Франции, в котором осудили приговоры указанным деятелям культуры.

«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму [президента Эммануэля] Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть», — написала Захарова.

Если Франции «совсем нечего делать», то Парижу следовало бы осудить своих официальных лиц за жестокость в отношении граждан страны, которых полиция подвергает унижениям, указала дипломат. Также Захарова напомнила, как Франция поддерживала убийцу российских журналистов «Надюшу Савченко» и режиссера Сенцова, перевозившего взрывчатку для теракта.

«Французская демократия выродилась в либеральную диктатуру», — подытожила Захарова.

Накануне Беркович* и Петрийчук* осудили на шесть лет колонии общего режима за оправдание терроризма.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.