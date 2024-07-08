Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма

Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* получили сроки по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил корреспондент ТАСС , находящийся в зале суда.

«Суд <…> назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима», — следует из приговора.

Беркович* и Петрийчук* признали виновными по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием интернета». Обеим осужденным в течение трех лет запрещено администрировать и курировать сайты.

Режиссера Евгению Беркович* арестовали в мае прошлого года. За свою скандальную постановку она получила премию «Золотая маска».

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.