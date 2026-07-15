Захарова посоветовала желающим устроить «новый поход» на Россию помнить историю

Тем, кто хочет устроить «новый поход» на Россию, следует вспомнить историю, а также перестать тешить себя иллюзией нанесения стране стратегического поражения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

По ее словам, размещение каких-либо военных контингентов из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо: они станут законной военной целью в случае дислокации.

«Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также посоветовала тем, кто затевает «новый поход» против страны, вспомнить уроки истории.

«Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения», — отметила Захарова.

Ранее дипломат оценила предложение переименовать Украину в Русь. Подобные инициативы звучат в Киеве регулярно.