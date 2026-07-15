Захарова ответила на предложение Тарасюка переименовать Украину в Русь

Предложение бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь вызывает вопросы. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«То есть от укров киевский режим отказался? Теперь они русы?» — спросила Захарова.

Тарасюк объяснял свое предложение тем, что переименование Украины может быть связано с историей Киевской Руси.

Подобные инициативы звучат в Киеве регулярно. Ранее переименовать страну в Русь-Украину предлагал бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

Ранее украинские власти утвердили новые названия для районов в Горловке, Макеевке, Луганске и Донецке. На практике эти переименования невозможны: с 2022 года все указанные города являются частью России.

Впервые информация о предложениях по переименованию некоторых районов Луганска появилась еще в январе нынешнего года.